Seren Bortone, bomba di Dagospia: "Prima ci flirta in tv, poi di notte... risveglio ormonale". Ecco chi è lui

08 novembre 2021 a

a

a

Da Dagospia arriva un gossip su Serena Bortone, che sarebbe stata avvistata a cena sabato sera dopo che Lorenzo Viotti, 31enne direttore d’orchestra di bella presenza, le aveva chiesto di mostrargli la “notte romana”. "Risveglia gli ormoni della Bortone - scrive il sito di D'Agostino - che ha flirtato in tv con il bonazzo che, oltre a saper maneggiare la bacchetta, su Instagram mostra un fisico statuario". L’uomo, che dirige a Santa Cecilia una delle più prestigiose orchestre del mondo nonostante la giovane età, era stato ospite qualche giorno fa in via Teulada, dove si trovano gli studi di Oggi è un altro giorno.

"Mara era gelosetta". Jerry Calà: la verità (molto piccante) sul tradimento alla Venier

In quell’occasione c’era stata grande eccitazione per la sua presenza, che di certo non passa inosservata nel gentil sesso. E così la Bortone e le sue ospiti per un buon quarto d’ora hanno avuto occhi e orecchie solo per lui, direttore d’orchestra che si lascia decisamente guardare e ascoltare con quel suo italiano dall’accento francese. “Devo imparare un po’ di più la lingua - ha dichiarato Viotti a Oggi è un altro giorno - il mio accento è francese perché sono nato in Svizzera”.

"Sono finito in bancarotta". Il dramma di Kabir Bedi, come ha perso tutti i soldi: choc da Serena Bortone

Il 31enne direttore d’orchestra viene da una famiglia in cui praticamente tutti sono musicisti: “Diciamo che noi siamo nati veramente in un teatro. Era la nostra passione, siamo molto fortunati perché i miei genitori mi hanno aperto all’amore per la musica ma anche a quello per la libertà. Sono nato con questa necessità di essere sul palcoscenico e di essere il punte tra l’orchestra e il pubblico”.

"Non ho nessun concerto". Clamoroso in Rai, lo sfregio di Pretelli ad Al Bano Carrisi: gelo dalla Bortone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.