Wanda Nara umiliata due volte: "Mauro Icardi a letto con China Suarez, sapete chi l'ha coperto?"

In Argentina continua a esserci grande interesse sulle vicende private di Mauro Icardi e Wanda Nara. I due stanno divorziando o stanno provando a intraprendere la strada della conciliazione? Ancora non è chiaro del tutto, ma intanto la trasmissione “Los angeles de la manana” continua a tirar fuori indiscrezioni sempre più esclusive. La giornalista Yanina Latorre, che tra l’altro è un’amica di Wanda Nara, ha ricostruito nel dettaglio l’intera vicenda del presunto tradimento di Icardi.

Quest’ultimo pare che abbia confermato i suoi incontri clandestini di Eugenia Suarez, in particolare uno avvenuto di notte in hotel e coperto dal cognato Jakob von Plessen (fidanzato di Zaira Nara, sorella di Wanda). “Il giorno in cui si è incontrato con l’attrice ha prenotato la stanza a nome di un giocatore di polo”, è l’indiscrezione che arriva dall’Argentina. Non solo, perché pare che quella notte Icardi avesse la febbre e quindi non si sarebbe riuscito a spingere oltre qualche bacio.

Wanda Nara avrebbe scoperto il tutto controllando il telefono di Icardi, ma non solo perché avrebbe cercato e ottenuto conferme anche da parte della Suarez. Le due si sarebbero sentite a telefono, con Eugenia che avrebbe detto: “La verità è che ero con tuo marito, ma stai tranquilla, ci sono stati solo baci. Abbiamo provato in un modo, poi in un altro, ma Mauro non ci è riuscito”.

