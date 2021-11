Mara Venier, la cena segreta fa esplodere il gossip: "Dov'è la sua fidanzata?", bomba privatissima

Francesco Fredella 11 novembre 2021 a

Dov’è Giulia Salemi? La cena di Pierpaolo Pretelli a casa di Mara Venier diventa argomento di dibattito sui social. Facciamo un piccolo passo indietro. L’ex Velino di Striscia la notizia è entrato nelle famiglia di Domenica in ed è, ormai, legatissimo a Zia Mara. Infatti, è stato arruolato nel cast della trasmissione di Rai1.

Mercoledì sera Pierpaolo Pretelli è stato ospite a casa di Mara Venier insieme ad Alberto Matano, che conduce La vita in diretta e la cugina veneziana di Mara (che ha cucinato per l’occasione dei ravioli al sugo, delle zeppole napoletane e del cotechino). Tutto è finito sui social. Comprese le polemiche legate al fatto che non ci fosse la Salemi, fidanzata di Pretelli. Vive a Milano e fa su e giù per amore.

Praticamente un’assenza molto sentita e che sui social ha avuto un certo peso. Secondo una parte dei followers si sarebbe trattato di un vero sgambetto alla Salemi, ma l’armonia che si respirava in casa Venier con Pretelli al settimo cielo non lascia molto spazio a questa lettura.

Sui social si legge: “Non poteva aspettare e invitare anche Giulia?” Molti followers, poi, si schiierano dalla parte di Mara Venier. “È libera di organizzare cene a casa sua quando vuole e soprattutto con chi vuole!”, scrivono. E ancora: “Quando ci sarà Giulia ne faranno un’altra”, ha ribadito qualcun altro. Un utente ha invece sottolineato: “Ora sto ragazzo non è manco più libero di andare a cena senza Giulia…”. La Venier non entra nell’argomento. Tra l’altro, sembra abbastanza singolare polemizzare: Pretelli e Giulia sono felicissimi. Nessuna crisi. Lui vive a Roma, lei a Milano. Cosa c’è di male se accetta l’invito a cena di zia Mara?

