Wanda Nara, altro dramma: "Era in stanza con Icardi e la sua amante", finisce in disgrazia per tutta la famiglia

Non è un bel momento per Wanda Nara e la sua famiglia. Alla telenovela con Mauro Icardi che va avanti da diverse settimane, tra divorzi annunciati e rientrati. nuove corna e nuove rotture, si aggiungono i guai di sua sorella Zaira Nara. Secondo le voci provenienti dall'argentina, la ragazza sarebbe in crisi col compagno Jakob von Plessen.

Motivo? La "partecipazione" dell'uomo alle corna di Mauirito, ex capitano dell'Inter e oggi bomber (caduto un po' in disgrazia) del Psg, in Francia. Il gossip scatenato sullo scandalo infatti ha accertato come Von Plessen sapesse della scappatella di Icardi con la cantante e influencer Eugenia China Suarez e che abbia deciso di "coprire" il cognato, senza dire nulla né a Wanda né alla sua compagna Zaira. La notte della tresca incriminata nella suite di un hotel parigino, infatti, Jakob ha lasciato la camera che occupava con Icardi per lasciare l'intimità a Mauro e China, passando la notte in macchina.

Una scena da film pecoreccio, ben poco romantica. E ora il "tradimento" coinvolge anche lui, nonostante come rivelato dalla Suareze Maurito avesse fatto "cilecca" e non avesse concluso nulla con la sua amante, limitandosi a baci e carezze per defaillance fisica. Zaira, spiega il Corriere dello Sport, era prossima al matrimonio con Von Plessen, giocatore di polo professionista. Al momento pare che le nozze siano saltate e su Instagram la modella si è mostrata con la mano senza l'anello.

