Belen Rodriguez, una foto da impazzire: collant e tacchi, dove si appoggia il suo piede

"Una scelta importante per noi donne!", scrive Belen Rodriguez a corredo del suo ultimo post su Instagram. Anche se, onestamente, non è chiara quale sia la scelta di cui parla. La ragione? La fotografia postata dalla meravigliosa showgirl argentina è un primissimo piano del suo piede, fasciato in un collant e che calza un esclusivo paio di scarpe con un peculiare tacco trasparente. Una foto in grado di far perdere la testa ai feticisti di tutto il mondo.

Belen Rodriguez, "sono ca*** miei": domanda sbagliata, raptus e altra umiliazione per Antonino | Guarda

E non solo: Belen Rodriguez mette piedi, scarpe e tacchi sul letto, posato sopra lenzuola bianche e candide. E ci si continua ad interrogare su quale sia la scelta importante per le donne di cui parla l'argentina: forse quella di comandare? Chissà...

