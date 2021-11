Belen Rodriguez umiliata dall'amica sotto anonimato: "Sempre uomini da crescere". Antonino? Ora si capisce tutto

17 novembre 2021 a

Ormai la crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è acclarata, oltre ovviamente ad essere un po' sulla bocca di tutti. Rottura, presumibilmente piuttosto drammatica, pochi mesi dopo la nascita della loro figlia, Lune Marì. E della crisi di coppia se ne occupa anche Chi, il settimanale diretto dal re del gossip, Alfonso Signorini, che dà conto delle confidenze di un'amica della showgirl argentina, che sceglie l'anonimato e non lesina critiche proprio a Belen. La ragione? La sua spiccata "predisposizione" a frequentare uomini più piccoli di lei.

"Perché sceglie sempre uomini da crescere e non ne sceglie uno già fatto e finito?", si sfoga l'amica sulle pagine di Chi. Già, perché Antonino ha soltanto 25 anni, insomma l'hairstylist è di ben 12 anni più giovane dell'argentina (e si pensi che anche Stefano De Martino ha 32 anni, insomma cinque in meno della Rodriguez). Insomma l'amica intercettata dal rotocalco di Signorini lascia intendere che dietro alla rottura tra i due potrebbe esserci proprio l'immaturità di lui.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si erano conosciuti nel corso dell'estate 2020. E solo qualche mese dopo aver confermato in pubblico la loro storia - che però era ormai stata svelata - Belen er arimasta incinta. Ma non è tutto. Dalle pagine di Chi emergono anche altri particolari piuttosto preoccupanti: la Rodriguez, secondo alcuni, da che è nata Lune Marì si sarebbe ritrovata a trascorrere parecchie notti in bianco senza l'aiuto del suo compagno. Insomma, Antonino sarebbe sparito...

