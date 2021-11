Belen Rodriguez, "ma quanto è lungo?": foto super-sexy con dettaglio sconcertante. Lì sotto...

23 novembre 2021 a

a

a

Una Belen Rodriguez da urlo, che si lascia alle spalle gossip e rottura con Antonino Spinalbese con una foto vietatissima ai minori. Uno scatto, va da sé, pubblicato su Instagram e corredato dal commento: "Giocando con le mie foto". E così eccola, la meravigliosa e monumentale showgirl argentina completamente nuda, seduta su un cubo. Una bellezza ammaliante, niente da dire.

Belen Rodriguez coperta solo dalla mano: la foto completamente nuda che sfiora la censura | Guarda

O meglio, qualcuno qualcosa da dire ce l'ha. Tanti utenti infatti hanno notato il "pollice allungato" di Belen, che fa tanto sospettare un ritocchino. "Ma il pollice quanto è lungo? Meno Photoshop", scriveva un utente. E ancora, un secondo con più ironia sottolineava: "Il pollice del Grinch". Dunque un terzo: "Leggermente modificata male al dito della mano. Photoshoppare meglio please". E via discorrendo, in un diluvio di commenti che si concentravano su quel pollice. Contenti loro...

La foto in questione, è la prima tra le tre che potete vedere qui sotto:

