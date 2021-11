Arisa, la sconvolgente rivelazione: "Mi mettevano le mani dappertutto. Ecco perché sono pronta per il por***"

23 novembre 2021 a

Dal 26 novembre sarà disponibile il nuovo disco di Arisa, intitolato “Ero Romantica”. Anche se in realtà il nome scelto inizialmente era un altro: si sarebbe dovuto chiamare “Porno Romantica”, poi però la cantante - giunta alla sua prima pubblicazione indipendente con la sua etichetta Pipshow - ha deciso di fare un’autocensura.

Il motivo lo ha spiegato lei stessa: “Un compromesso dettato dal fatto che in Italia ci sono restrizioni forti, solo che se un titolo non va bene nessuno te lo dice: non te lo passano e basta”. Uno dei brani del nuovo album a cui è più legata è “Maddalena”, che dovrebbe rappresentare per metafore la vita di Arisa: “È una canzone che avevo nel cassetto da quattro anni. Non vuol dire che devo abbandonarmi all’uomo per sentirmi donna. Sono sempre stata troppo procace, anche perché mi sono sviluppata a 9 anni. Ero alta e con tante tette”.

“Capitava che mi mettevano le mani dappertutto - ha confidato la cantante - perciò ho sempre sentito di dover stare tutta coperta. Nei primi Sanremo ero molto coperta perché non volevo ‘disturbare’ nessuno. Non voglio più vergognarmi a 39 anni, voglio trattare il mio corpo come una cosa bella: se dovessero propormi un soft-porn ci penserei - ha affermato non trattenendo una risata - ma non parlo di porno, parlo di erotismo”.

