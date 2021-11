Arisa pronta per un "soft-porn"? Rocco Siffredi: "Inondato di messaggi di vip arrap***", chi la cerca

25 novembre 2021 a

“Se dovessero propormi un soft-porn ci penserei”, ha dichiarato Arisa in una recente intervista di lancio al suo ultimo album, che si intitola “Ero romantica” ed è il primo autoprodotte dall’artista. Tra il serio e il faceto, l’attuale concorrente di Ballando con le stelle ha lanciato una provocazione che è stata colta al balzo da Rocco Siffredi. Contattato da mowmag.com, il re dell’hard si è detto entusiasta delle parole di Arisa.

Pare infatti che la cantante sia il sogno erotico di tanti, soprattutto tra i personaggi dello spettacolo italiano. “Ho visto la sua dichiarazione e anche le foto che posta sui social - ha confermato Siffredi - ti devo dire che quando ho letto ‘soft porno’ ho esclamato: ‘Che peccato!’. Perché se volesse fare una cosa ‘soft’, io ne sarei inevitabilmente tagliato fuori. Onestamente per me sarebbe molto complicato restare sul soft con lei. A meno che non accettasse di mostrare solo il viso e il corpo senza far vedere le penetrazioni in video”.

Poi Siffredi ha assicurato di essere un fan di lunga data di Arisa: “A me piace molto come donna. Non seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare. Arisa è sexy a livelli surreali e, a prescindere dal mio gusto personale, te lo dico perché non hai idea di quanti personaggi famosi mi ha inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione. Tra vip e persone comuni stanno tutti arrap***”.

