Elettra Lamborghini, il regalo di Natale molto svestito: si mostra così, una foto (troppo) spinta

29 novembre 2021 a

a

a

Fermi tutti: venerdì 3 dicembre sarà il giorno di Elettra Lamborghini. Già, a mezzanotte di quel giorno uscirà... A Mezzanotte (Christmas Song), la canzone di Natale scritta dall'ereditiera per l'etichetta Island Recors. Un brano "a tutto pop" che mira ad essere il tormentone di quete vacanze natalizie. Il nuovo singolo arriva dopo il clamoroso successo di Pistolero, hit dell'estate e che ha raggranellato la bellezza di tre dischi di platino con oltre 50 milioni di ascolti in streaming e 37 milioni di visualizzazioni.

"Tutto pronto". E lo slip di Elettra Lamborghini si abbassa: una foto oltre la censura | Guarda

Ed Elettra Lamborghini annuncia a modo suo l'uscita del singolo. Lo fa su Instagram, nel post che potete vedere qui in calce. A dominare, ovviamente, la scritta A Mezzanotte, il tutto su sfondo verde. E poi c'è lei, Elettra, vestita da Babbo Natale, ma in una versione tremendamente sexy: gonnellino rosso e cortissimo, stivali altrettanto rossi fino al ginocchio e una maglietta scollatissima (a coprirla ci pensa un cagnetto, che tiene in braccio, anche lui dotato di cappellino da Babbo Natale). Insomma, come sempre provocante. E dannatamente sexy...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.