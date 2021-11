Elettra Lamborghini, "tutto pieno di mer***": entra in casa e la trova così, orrore puro. Un video sconcertante

30 novembre 2021 a

a

a

Una disgustosa disavventura per Elettra Lamborghini, raccontata ovviamente su Instagram. L'ereditiera e cantante - il prossimo 3 dicembre uscirà il suo ultimo brano, una canzone appositamente scritta per il Natale - come sempre condivide sul social quel che le accade durante la giornata. Ma, in questo caso, il racconto come detto in premessa è piuttosto disgustoso: rivela infatti come abbia trovato casa piena della cacca della cagnetta che da poco ha portato a vivere con lei, Lea.

Elettra Lamborghini, il regalo di Natale molto svestito: si mostra così, una foto (troppo) spinta | Guarda

"La prima cosa che fa... mi scag*** in casa, e pipì... ha paura, la lascio da sola un'oretta", premette Elettra. "Torno, non riesco neanche ad entrare dalla porta perché avevo mer*** ovunque, ovunque. E lei cosa ha fatto? La ha pestata e la ha portata ovunque, camminando ovunque. Ho chiamato la tipa e le ho detto: domani mattina vieni a pulirmi, grazie. Ma questa sera mi metto a pulire con le mie manine", continua nel racconto un poco pulp.

"Quindi, entro in casa, un mer***, in tutto ciò devo pulire e mentre pulisco, perché stavo grattando come una matta, mi si rompe il manico della scopa del mocio. Dove lo metto? Sto mettendo la candeggina, non so neanche come si fa... ditemi, guardate, ho spaccato il manico", continua la Lamborghini ad elencare le varie disavventure.

"Tutto pronto". E lo slip di Elettra Lamborghini si abbassa: una foto oltre la censura | Guarda

"Tutto questo per dirvi che quanto è una giornata di mer*** può andare ancora peggio. Ma sono devota al gran buon Gesù e penso positivo: appena finirò di lavare la mia cameretta potrò andare a letto e sono contentissima. La vita è meravigliosa. Grazie per tutta questa mer***, è per questo che arriveranno giorni migliori", conclude con ironia la mitica Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini, lo sfogo: qui il video

Elettra Lamborghini, ciò che quasi nessuno sa: chi il fratello (e soprattutto cosa fa), impensabile | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.