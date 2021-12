Kate Middleton: cuore, stress e rughe? Il segreto svelato: ecco di cosa si ingozza la Duchessa

01 dicembre 2021 a

Una "fissazione alimentare", quella di Kate Middleton, nel pieno filone di una delle tendenze ultimamente più seguite in tavola. L'indiscrezione sulla Duchessa riguarda... l'avocado, frutto del quale sarebbe clamorosamente ghiotta. Per inciso, l'avocado è "storicamente" molto apprezzato dai reali inglesi, e ora anche Kate Middleton fa "outing" in tal senso.

Il punto è che l'alimento ha molti benefici, dei quali la moglie del principe William è consapevole. Secondo i nutrizionisti, l'avocado migliora le prestazioni del cuore e riduce lo stress, oltre a eliminare le rughe. Ottime ragioni, per Kate, per mangiarne a volontà. A rendere nota la curiosità è stato proprio William: secondo quanto riferito, sua moglie ha iniziato a mangiare molto avocado per far fronte alle nausee mattutine ai tempi della nascita del primo figlio Louis.

Questa, però, sarebbe l'unica bizzarria di Kate Middleton in tavola: il resto del "menù" della Duchessa di Cambridge sarebbe infatti sorprendentemente ordinario. Ne aveva parlato nel corso di una visita alla Lavender Primary School, laddove aveva rivelato che i suoi figli amano aituarla in cucina e che si divertono a mettere le mani in pasta. La specialità dei pargoli reali? La pasta al formaggio: "Uno mescola la farina, uno mette il latte e il burro", ricordava Kate Middleton.

