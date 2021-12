Elettra Lamborghini: "Cu*** moscio? Spero che Babbo Natale...". Richiesta estrema e foto ardita: il lato B, così

07 dicembre 2021 a

Dopo il tormentone estivo, Elettra Lamborghini ci riprova anche a Natale. Da venerdì 3 dicembre è infatti disponibile “A mezzanotte (Christmas Song)”, una canzone pop-dance con richiami evidenti alle feste che la nota ereditiera ha realizzato con grande piacere. “Avevo voglia di fare una canzone natalizia più allegra di quelle un po’ ‘mosce’ che si ascoltano di solito in questo periodo. Allegra come me”, ha dichiarato la Lamborghini in un’intervista rilasciata al Giorno.

Ma com’era il Natale di Elettra bambina? “Ho dei bellissimi ricordi - ha raccontato - quello, ad esempio, del mio ‘tato’, il custode di casa, che con un cuscino sotto la camicia si travestiva da Babbo Natale per noi bambini. Pensavo veramente che fosse quello autentico. Quando avrò dei figli, mi inventerò pure io una cosa del genere”. Ma questo 25 dicembre che cosa vorrebbe come regalo la Lamborghini? Niente di materiale, a quanto pare: “Quest’anno ho fatto la brava e così, nella mia letterina, ho chiesto a Babbo Natale il regalo più grande: che non mi si ammoscino i glutei e possa mantenere il sedere che ho oggi”.

Inoltre nell’intervista al Giorno ha parlato anche di un possibile figlio nel suo futuro prossimo: “Ho appena preso il cane a in casa c’è già abbastanza cacca da raccattare. Per me gli animali sono come bimbi, quindi non appena si placa la mia piccola Lea ne riparliamo”.

