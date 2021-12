Belen Rodriguez, "cosa va regalando in giro". Guardate questa roba: clamoroso sfregio ad Antonino Spinalbese?

09 dicembre 2021 a

Una coincidenza oppure una scelta consapevole? Belen Rodriguez ha deciso di inviare alcuni capi della sua nuova linea d’abbigliamento - Hinnominate - alla stilista Elisabetta Franchi. Quest'ultima, allora, ha ripreso e pubblicato sui social il momento dello spacchettamento. La Franchi si è soffermata soprattutto sul pacco che conteneva i vestiti. Ed è qui che è comparso un dettaglio spiazzante. All'interno delle scatole, infatti, è stampata una frase, o meglio una famosa benedizione irlandese attribuita a San Patrizio.

Cosa c'è di strano? C'è che l'ex di Belen, Stefano De Martino, si fece tatuare proprio quella frase, in spagnolo, sulla coscia destra. Un atto di amore nei confronti dell'argentina, risalente a molti anni fa. La benedizione recita: "Possa la strada alzarsi per venirti incontro, possa il vento essere sempre alle tue spalle, possa il sole splendere caldo sul tuo viso, e la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano”.

Per ora, comunque, non si sa se si tratti di una coincidenza oppure no. Resta il fatto, però, che la modella argentina ha scelto di utilizzare proprio quella massima per spedire la sua collezione di abbigliamento. Chissà cosa ne pensa De Martino. Una domanda poi viene spontanea: perché la Rodriguez ha scelto proprio quella frase?

