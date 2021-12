Uomini e Donne, "siete gelosi di Andrea Nicole?": rissa fuori dallo studio, il sospetto sugli opinionisti

Francesco Fredella 16 dicembre 2021 a

"E non finisce qui", direbbe il grande Corrado. La storia prosegue, va avanti. A Uomini e Donne Gianni Sperti viene attaccato dall’amico di Andrea Nicole. “Sei un frustrato”, dice il ragazzo. E nel pomeriggio di Canale 5 va in onda un vero e proprio fuoriprogramma. Alta tensione, che arriva alle stelle.

Andrea Nicole e Ciprian hanno trascorso la notte insieme? Per adesso potrebbe trattarsi solo di una confessione che fa scoppiare un vero e proprio caso, ma ci sono tutte le possibilità per un nuovo polverone.

Intanto, Sperti viene preso di mira. “Gianni, ma come ti permetti di scatenare tutta la tua frustrazione addosso ad una ragazza! Hai davvero esagerato…”, urla in trasmissione il ragazzo. “Arriveranno critiche e non finirà qui”, continua. Insomma, tutto questo da pensare alla resa dei conti o ad un nuovo scontro (epocale) tra vari personaggi che gravitano attorno al mondo di Queen Maria. Sempre su Instagram, l'amico di Andrea Nicole si sfoga. “Le critiche non tarderanno ad arrivare!”, continua. “Sono stato accusato di aver dato delle anticipazioni…Ve ne do un’altra…Non finisce qui…”

Andrea Nicole potrebbe presto tornare a Uomini e Donne per difendersi. Ma quando? Mistero. E, intanto, l'amico di Andrea Nicola continua ad attaccare: “Forse siete gelosi?” Una vera frecciatina velenosa che arriva dritta a Tina Cipollari e a Gianni Sperti. “Se pensate davvero quello che avete detto, beh allora posso solo dirvi che la gelosia e l'invidia sono delle brutte cose…”, conclude. Caso finito? Forse no. Tutto potrebbe proseguire nelle prossime puntate di Uomini e donne.

