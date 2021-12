Elettra Lamborghini, "guardate da vicino...". Squarcio sul seno e fuori tutto: una foto vietata ai minori

23 dicembre 2021 a

a

a

Una "follia pre-natalizia", quella consegnata da Elettra Lamborghini a tutti i suoi seguaci su Instagram. Trattasi ovviamente di una fotografia, scatto piccantissimo e malizioso, l'ultimo postato sul suo profilo dall'incontenibile cantante ed ereditiera. A corredo della foto, il commento: "C'è chi ha zoommato e c'è chi mente", scrive corredando le poche parole con emoticon di risate a crepapelle.

"Mi piace averle sempre lubrificate". Prego? La confessione (spintissima) di Elettra Lamborghini: nella sua borsa...

Insomma, secondo Elettra Lamborghini tutti hanno zoomato la fotografia, questo il significato delle sue parole. E perché mai? Presto detto, anche se la ragione con assoluta probabilità non è sfuggita a nessuno: Elettra si mostra in un peculiare vestito fucsia, il quale sfoggia due strappi esattamente in corrispondenza della parte inferiore del seno. E insomma, le generosissime forme di Elettra Lamborghini "strabordano" da quegli squarci. E tutti, o quasi, zoommano...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.