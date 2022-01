Wanda Nara, tragico incidente in piscina per la "nemica" China Suarez. Sfregiata, come si è ridotta

01 gennaio 2022 a

a

a

Brutto incidente in piscina per la "nemica" numero uno di Wanda Nara, China Suarez. Dopo l'ormai noto tradimento di Mauro Icardi, l'attrice ha deciso di rimanere in Argentina per occuparsi della ristrutturazione della sua casa a Buenos Aires. Riporta il sito tuttosport.it che China Suarez proprio a Pilar sta trascorrendo le vacanze insieme ai figli avuti dall'ex marito. Ma ad un certo punto, durante un bagno in piscina China, nel tentativo di tuffarsi, ha sbattuto il mento procurandosi una ferita.

"Voglio entrare dentro di lei". Wanda Nara, messaggi hot dal bodyguard: che fine gli fa fare Mauro Icardi

Niente di grave, ha fatto sapere ai suoi follower l'attrice in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, che ha raccontato non senza ironia quanto le è successo. In una storia sul sociale network infatti China Suarez ha postato una foto dove mostra la ferita e ha spiegato ai suoi fan come è avvenuto l'incidente.

Wanda Nara, regalo da censura per Mauro Icardi: come gli mostra il lato B, vietata ai minori | Guarda

"Tomás Garrahan mi ha detto di provare a nuotare come una sirena. Natalia Antolin mi ha detto di spingermi contro il muro. Ho obbedito", ha continuato l'attrice argentina, "ma ho dimenticato di aprire gli occhi. Marcelo La Torre è un regista con molta pazienza e simpatia. Volevamo fare qualcosa di artistico", ha scritto quindi ronicamente l'attrice, mentre sui social si scherzava sulle "maledizioni" di Wanda Nara.

"Tanta carne". Wanda Nara in lingerie semi-trasparente: la foto con Icardi che sfiora la censura | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.