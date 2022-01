Fedez, il Covid peggiora: "Non sento più i sapori", terribile scoperta a Capodanno

01 gennaio 2022 a

a

a

Quello appena trascorso dai Ferragnez a Milano non è stato un Capodanno scoppiettante. I due, come molti italiani di recente, hanno scoperto di essere positivi al Covid e quindi sono stati costretti a trascorrere l’ultima notte dell’anno a casa insieme ai loro due figli, Leone e Vittoria, fortunatamente negativi al virus. Proprio la sera di Capodanno, però, Fedez ha fatto una scoperta non proprio piacevole.

Orietta Berti sul palco conciata così: il grande gelo a L'anno che verrà. Ma davvero? | Guarda

Come raccontato da lui stesso sui social, il rapper ha perso i sensi del gusto e dell’olfatto. Se n’è accorto proprio durante il cenone di fine anno. Se all’inizio la coppia era del tutto asintomatica, adesso invece qualcosa sembra essere cambiato per il cantante: “Non sento i sapori”, ha rivelato ai suoi fan. Poi riprendendo la moglie, che in quel momento stava facendo le pulizie in bagno, ironicamente ha detto: “Chiara Ferragni sta pulendo!”.

"Per l'esattezza sono...". Amadeus domanda e Orietta Berti risponde: secondi di gelo sul palco di Rai1

A un certo punto il rapper ha provato ad annusare uno straccio sporco e ha confermato: “Niente… non sento niente”. Nonostante questo, però, Fedez non ha rinunciato a prendere in giro sua moglie. Dopo essere entrato in bagno e averla trovata intenta a pulire il lavandino, infatti, l’ha ripresa col cellulare e ridacchiando ha detto: “Oh mio Dio ragazzi, cosa sta succedendo, la fine del mondo è vicina... Chiara Ferragni sta pulendo... Corriamo tutti nei bunker”.

Chiara Ferragni in topless, Quarantena a luci rosse: festeggia così il Capodanno allo specchio | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.