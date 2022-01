Belen Rodriguez, lo scatto rubato: semi-nuda e sensuale, lo spettacolo mozzafiato per iniziare il nuovo anno

01 gennaio 2022 a

Una Belen Rodriguez malinconica ma consapevole e determinata, quella che ha chiuso il 2021 e si è approcciata al 2022. La fine dello scorso anno non è stata delle migliori per la showgirl argentina che, dopo aver dato alla luce la piccola Luna Mari, ha rotto con Antonino Spinalbese ed è stata sua malgrado coinvolta pure in una agghiacciante vicenda in cui Nina Modric l’ha accusata di aver baciato suo figlio Carlos Maria (con quest’ultimo che ha smentito tutto).

Oggi, sabato 1 gennaio, Belen si è regalata un nuovo taglio di capelli e anche una sauna rilassante, forse per smaltire le scorie dell’ultimo periodo difficile. La showgirl argentina ne ha approfittato per fare un piccolo regalo del primo dell’anno ai milioni di fan che la seguono su Instagram, pubblicando un post molto sensuale. Si tratta di uno scatto “rubato” durante la sauna, in posa sexy e mentre indossa il solito bikini d’ordinanza che mette in risalto tutto il fisico statuario della Rodriguez.

Ovviamente si sono sprecati i commenti, a partire da quello dell’attrice Laura Chiatti che ha racchiuso tutto in due parole: “La bellezza”. Ma c’è anche chi pensa di aver colto degli aspetti più intimi: “Eterna triste malinconica”, “Cosa c’è che non va e che ti manca? Il tuo sguardo lancia segnali da tempo”.

