Elettra Lamborghini, "io e lui tutta la notte". Dettagli piccanti, un indimenticabile Capodanno col marito

02 gennaio 2022 a

a

a

Capodanno ad alto tasso erotico per Elettra Lamborghini. La cantante ha confessato in una intervista a DiPiù che lo scorso 31 dicembre ha passato la notte insieme a suo marito Afrojack, con il quale ha avuto anche una disavventura mentre stavano sciando: "Abbiamo avuto un piccolo incidente sulla pista da sci, per fortuna senza farci male, sono sicura che quel Capodanno lo ricorderò per tutta la vita”.

Semi-nuda e sensuale, lo scatto rubato di Belen Rodriguez: uno spettacolo mozzafiato per iniziare il 2022 | Guarda

La Lamborghini ha ricordato che il primo Capodanno che ha festeggiato con suo marito, in Svizzera, è stato davvero speciale e indimenticabile: "Il Capodanno dello scorso anno è stato il primo da sposata. Con mio marito Afrojack abbiamo deciso di festeggiare in uno splendido resort in Svizzera, tutto è stato molto romantico perché abbiamo passato la notte del 31 da soli, in camera”.

Chiara Ferragni in topless, Quarantena a luci rosse: festeggia così il Capodanno allo specchio | Guarda

Elettra ha quindi raccontato anche i dettagli di una serata che ha definito memorabile proprio perché è stata la sua prima volta da sposata e l'ha vissuta davvero in modo intimo e profondo: “Prima ci siamo rilassati nella vasca idromassaggio, poi ci siamo vestiti in modo elegante anche se in realtà eravamo solo io e lui e dopo cena ci siamo dedicate tantissime coccole. A mezzanotte abbiamo brindato al nuovo anno per la prima volta come marito e moglie”.

"Per chi mi ha lasciata mio marito". Selen umiliata, roba da matti. Voi lo avreste mai detto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.