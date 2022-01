Charlene di Monaco, mentre lei è ricoverata spunta questa foto: sfuriata in vista contro il principe Alberto?

03 gennaio 2022 a

Una foto potrebbe scatenare nuovi dissapori tra i reali Grimaldi. Tutti i figli del principe Alberto di Monaco sono stati fotografati assieme. L'immagine è stata pubblicata su Instagram da Jazmin Grace Grimaldi, la figlia riconosciuta da Alberto. Qui la ragazza siede vicino a Jacques e Gabriella (i gemelli figli di Charlene di Monaco) e Alexandre Grimaldi Coste. La ragazza, oggi 30enne, è stata riconosciuta dal padre solo nel 2006. Acqua passata, però, visto che ad oggi Jazmin con i fratelli nutre un rapporto più che solido.

Ma nello scatto c'è anche Alexandre Grimaldi Coste, il figlio 18enne avuto prima del matrimonio con Charlene. Alexandre è il frutto di una relazione durata cinque anni con l'ex hostess Nicole Coste (che ha rivelato alla stampa l'esistenza del figlio solo due anni dopo la nascita). "Si è impegnato fin dall’inizio a essere un padre presente e a portare gradualmente suo figlio nella sua famiglia - ha confermato la mamma di Alexandre. - Fin da subito sono stata rassicurata, da quando la principessa Stephanie è diventata la madrina di Alexandre".

E ancora: "Alberto ha onorato la sua promessa: le cose stanno andando bene e stanno seguendo il loro corso, cosa di cui sono molto felice. Contrariamente a quanto alcuni hanno scritto, Alberto ha sempre assunto il suo ruolo di padre e tra noi non è mai stato stipulato alcun accordo finanziario. Il nostro rapporto si basa sulla fiducia". Ma chissà cosa ne pensa Charlene, da tempo ricoverata in una clinica e su cui non sono mancate voci maliziose. Tra queste anche quella di un allontanamento volontario a causa delle numerose relazioni che ha avuto il marito.

