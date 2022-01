Charlene di Monaco, Gemma Galgani si mette in contatto con la principessa: il messaggio straziante

04 gennaio 2022 a

a

a

Gemma Galgani, in attesa di ritornare nello studio di Uomini e Donne che è in pausa per le festività natalizia e che ormai rappresenta per lei una seconda casa, ha mandato un messaggio inaspettato alla principessa Charlene di Monaco che è ricoverata in una clinica privata in Svizzera per una dipendenza da psicofarmaci e per riprendersi dai gravi problemi di salute che l'hanno tenuta in Sud Africa per otto mesi, lontana dalla sua famiglia e soprattutto dai suoi due bambini, i gemelli Jacques e Gabriella di 7 anni.

Charlene di Monaco in clinica, lo sfregio dalla prima figlia di Alberto: la foto che farà crollare la principessa | Guarda

La dama del programma di Maria De Filippi ha quindi cercato di mettersi in contatto con Charlene e le ha scritto delle parole molto commoventi. Gemma Galgani, che è ancora alla ricerca del suo principe azzurro, ha sempre dichiarato di essere una grande ammiratrice della principessa di Monaco, così, in occasione delle feste di Natale, le ha voluto dedicare un pensiero molto profondo.

Charlene di Monaco, mentre lei è ricoverata spunta questa foto... sfuriata in vista contro il principe Alberto? | Guarda

La dama torinese, infatti, commentando un video postato sul profilo Instagram ufficiale della principessa di Monaco, la quale ha mostrato ancora una volta la sua bontà e la sua generosità messa a disposizione dei meno fortunati, ha scritto: "Alla mamma, alla donna meravigliosa, auguri perché tutto quello che desideri si avveri". Poi ha lasciato un cuore rosso.

Charlene di Monaco: "Chi vorrei incontrare". Ricoverata in clinica, esplode il gossip: le voci sul flirt col "principino"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.