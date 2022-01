Damiano dei Maneskin, gli auguri e poi questa foto con Giorgia Soleri: sconvolgente

Francesco Fredella 04 gennaio 2022 a

Damiano dei Maneskin - il gruppo più amato dell'ultimo anno - non ne sbaglia una. Dopo la foto di Natale praticamente nudo sui social, adesso torna a far parlare di sé. Ma non aveva detto di voler staccare per un po' la spina dei social? «Basta impazzire. Non mi sono perso, ho solo preso qualche giorno off e penso che sia salutare spegnere il telefono ogni tanto», aveva scritto. La pausa di riflessione, però, è durata davvero poco.

Infatti, i suoi followers lo attendevano da giorni - 6 esattamente - trascorsi senza alcuna foto pubblicata. Poi arriva una foto in boxer a torso nudo con il sole che gli illumina il volto filtrato da una finestra. «La serenità ti sta proprio bene», scrive. Ma il frontman del gruppo rock amato persino dai Rolling Stones di fa una dedica speciale alla sua compagna Giorgia Soleri, che ha compiuto 26 anni. Damiano decide di pubblicare nelle storie una foto inedita: entrambi sono felici e vestiti a festa. «Auguri Pape», un cuore rosso e lo scatto diventa virale in poco tempo.

La storia tra Damiano e Giorgia, che fino al momento in cui Damiano è diventato famoso era una perfetta sconosciuta, sembra solida e fa invidia a tutti. «Dopo quattro anni si può dire o no?», parola di Damiano. I due vivono a distanza: lei a Milano, lui a Roma. Poi, a quanto pare, la modella si trasferisce nella Capitale. Una scelta d'amore. «Ho amato vivere da sola e infatti l’ho fatto per sei anni. Ma ora basta», scrive ancora Giorgia: le sue parole sono chiaramente dedicate a Damiano.

