Lila, le foto da bollino rosso in reggiseno di pizzo. Sapete chi è la sua mamma?

05 gennaio 2022 a

a

a

Si chiama Lila Moss Hack, ha 19 anni, è ribelle, sensuale e ovviamente bellissima. Figlia del co-fondatore della rivista britannica Dazed and Confused, Jefferson Hack e della top model Kate Moss, sta seguendo la carriera della madre tanto da essere il nuovo volto della campagna Ermanno Scervino Primavera/Estate 2022. Le foto sono del celebre duo Luigi & Iango. Lila dà una idea di liberà e ribellione, di femminilità forte, molto personale. Per questa ragione Ermanno Scervino ha scelto proprio lei.

"Auguri" e poi questa foto: Damiano e la fidanzata immortalati così, lo scatto sconvolgente | Guarda

"Rispetto a quando ho iniziato, le donne sono molto cambiate, sono emancipate. Perciò l’abito può essere un aiuto ma il cambiamento sta nelle donne stesse, nella loro intelligenza, in quella forza che le rende capaci di comunicare determinazione, personalità e di manifestare la femminilità non come segno di debolezza ma quale alternativa vincente alla spigolosa rigidità", ha detto Scervino che, in questa campagna pubblicitaria, rinnova anche la sua collaborazione con la coppia di fotografi Luigi & Iango.

Belen, il bikini non contiene il décolleté: fuori tutto sul lettino da spiaggia. Censura sbriciolata | Foto

Lila ha sfilato per la prima volta in passerella a Parigi nell’ottobre 2020 per Miu Miu. È stata poi scelta da Fendi come volto della capsule ready to wear SS21 insieme a Bella Hadid, e ancora da Miu Miu per la campagna della capsule Upcycled by Miu Miu in collaborazione con Levi’s. È apparsa sulle cover di Vogue, V Magazine e Dazed.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti "in crisi": spunta un messaggio agghiacciante di lui, tutto finito?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.