Salma Hayek, nuovo anno col seno di fuori. Pazzesca a 55 anni, la foto da censura

Per Salma Hayek il tempo non passa. L'attrice messicana, che ha 55 anni, è ancora bellissima, tonica, sensuale. E per festeggiare il nuovo anno - per la gioia dei suoi follower - ha postato sul suo profilo Instagram una foto da bollino rosso in cui si mostra con gli occhiali da sole neri a bordo piscina con una tazza di caffè e soprattutto con un costume da bagno leopardato dalla scollatura estrema che mette in evidenza il suo seno generoso. "Primo caffè del primo lunedì, del primo mese del nuovo anno", scrive a corredo dello scatto Salma.

Inutile dire che il post ha fatto il pieno di cuoricini e di commenti pieni di complimenti e apprezzamenti per la sua sensualità. Anche alla vigilia di Capodanno l'attrice messicana aveva allietato i suoi fan con un'altra immagine in cui faceva gli auguri a tutti posando tra le rocce in mezzo al mare in costume: "Possa questo nuovo anno portarvi la consapevolezza delle vostre forze. Felice e sano 2022".

Di sicuro lei è consapevole della sua forza e della sua bellezza. E questo scatto parla da solo. Salma è un trionfo di femminilità e fascino. Una sensualità la sua senza tempo.

