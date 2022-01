Belen Rodriguez, "con chi ha passato il Natale". Indiscrezione bomba, l'impensabile sfregio a Spinalbese

05 gennaio 2022 a

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ormai in crisi da tempo, si sarebbero lasciati definitivamente proprio prima di Natale. Per questa ragione il parrucchiere, papà della loro bambina Luna Marì, che ha sei mesi, non era presente ai festeggiamenti. La showgirl argentina ha mostrato ai suoi follower una serie di scatti e di storie su Instagram che la ritraggono insieme alla famiglia e ai figli, Ma, secondo quanto riporta Chi, a festeggiare il Natale c'era anche Stefano De Martino, padre del primogenito di Belen, Santiago.

Da tempo qualcuno sostiene che tra i due ci sia un riavvicinamento anche se forse la Rodriguez e l'ex marito sono solo in buoni rapporti e si vedono spesso per la loro co-genitorialità.

Ma attenzione perché Il ballerino napoletano non è l’unico ex con cui la 37enne si è vista di recente. Sempre Chi ha beccato la showgirl con Marco Borriello mentre era intenta a mostrargli la sua secondogenita, fuori da un ristorante milanese. La Rodriguez era a pranzo con il suo vocal coach, fuori c'era la ata con la bimba, così l'ha fatta vedere al calciatore. Le foto scattate da Chi mostrano i due ex sorridenti chini sul passeggino dove è seduta Luna Marì.

