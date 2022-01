Charlene di Monaco, con chi era in vacanza Carolina: lo sfregio alla principessa

05 gennaio 2022 a

a

a

Mentre Charlene di Monaco è ricoverata in una clinica svizzera per rimettersi dai gravi problemi di salute e dalla dipendenza da psicofarmaci, la cognata Carolina è in vacanza, in Svizzera, a Gstaad, insieme alla sua famiglia: la figlia Charlotte, il figlio Andrea, con rispettivi moglie, compagni e nipotini, come rivelano queste immagini pubblicate su Chi. Ma attenzione, non c'erano i gemellini Jacques e Gabriella, figli di Charlene e Alberto.

Charlene di Monaco, Gemma Galgani si mette in contatto con la principessa: il messaggio straziante

Charlene, prima del ricovero, aveva pregato Alberto di chiedere alla sorella Carolina di prendersi cura dei bambini durante la sua degenza, ma evidentemente la sua richiesta non è stata accolta visto che ora la sorella di Alberto è in vacanza e ha lasciato i gemellini a Palazzo Grimaldi.

Ecco infatti Carolina insieme a Charlotte, Dimitri Rassam e la figlia di lui, Darya, tutti in tenuta sportiva. Con loro c'eano anche gli altri bambini della coppia, oltre al principe Andrea e Tatiana Santodomingo, che nel 2012 si sono sposati proprio a Gstaad. Assenti invece Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo e Alexandra e il fidanzato Ben-Sylvester Strautmann.

"Fra pochi giorni la principessa...". Charlene di Monaco, indiscrezione da brividi da Palazzo Grimaldi: tutto finito?

Tutta la comitiva, a parte Andrea e Tatiana che hanno alloggiato nello chalet della famiglia di lei, ha trascorso la vacanza in un lussuoso hotel del centro. Qui si sono ritrovati tutti insieme per il cenone del 24 dicembre e non solo.

Charlene di Monaco in clinica, lo sfregio dalla prima figlia di Alberto: la foto che farà crollare la principessa | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.