Chiara Ferragni gela Fedez: "Negativo al Covid? Finalmente...", roba molto privata

Dopo Chiara Ferragni, anche Fedez è tornato negativo. Fine della quarantena, che è stata raccontata in tutte le sue fasi sui social. Il rapper e sua moglie erano risultati positivi al Covid proprio sul finire del 2021, dovendo quindi rinunciare a far festa per Capodanno. L’imprenditrice digitale si è negativizzata in poco tempo, mentre Fedez ha dovuto aspettare qualche giorno in più, ma entrambi se la sono cavata senza alcun tipo di problema, essendo coperti dal vaccino.

Anzi, a giudicare dalle foto che la Ferragni ha pubblicato sui social dopo la guarigione, non si direbbe che abbia avuto il Covid: splendida e in formissima come sempre. “Ragazzi, sono ufficialmente negativo. Finalmente libero”, sono state le parole di Fedez, che ha condiviso la notizia con i suoi follower di Instagram. Negli scorsi giorni sia il rapper che sua moglie sono stati molto attivi sui social, raccontando la quarantena con grande leggerezza tra sketch, scherzi e momenti con i figli.

Tra l’altro anche sulla fine della quarantena è emersa la differenza tra i due, con la Ferragni tornata subito alla vita sociale e Fedez comunque in versione pantofolaio: “Libero di stare sul divano a casa senza Covid”. Poi dopo un affettuoso abbraccio con la moglie, quest’ultima ha scherzato sui suoi odori: “Però non sei più libero di puzzare, amore. Devi lavarti”.

