Chiara Ferragni, body malandrino. Cosa spunta dai pantaloni: un Lato B incendiario

Dopo aver contratto il Covid ed essere stata costretta a trascorrere il Capodanno a casa in isolamento, Chiara Ferragni è tornata alla sua vita di tutti i giorni, fatta anche di scatti sensuali e provocanti che fanno girare la testa a milioni di follower su Instagram. In realtà qualche foto del genere non è mancata neanche durante la quarantena, che per lei è stata piuttosto breve grazie a una negativizzazione più rapida rispetto al marito.

Fedez è infatti risultato negativo al Covid soltanto ieri: “Adesso sono libero di stare a casa sul divano senza Covid”, ha ironizzato il rapper, decisamente più “pantofolaio” della moglie, che è invece un animale sociale di un certo livello. Ma dicevamo degli scatti hot che hanno alzato la temperatura di Instagram: la Ferragni ha indossato un pantalone nero aderente e un body sexy, un outfit che ha esaltato alla grande il suo fisico.

E in particolare il suo fondoschiena, messo in risalto con una posa in particolare su cui anche Fedez è intervenuto, ma alla sua maniera. Il rapper ha infatti provato a imitare la moglie in maniera ironica: “Chiara Ferragni spostati”, ha scritto. Fedez ci perdonerà, ma l’effetto è completamente diverso rispetto a quello della moglie…

Chiara Ferragni, tampone negativo dopo 8 giorni. "Ma com'è possibile?": la più clamorosa delle insinuazioni: chi l'accusa

