Belen Rodriguez si affaccia seminuda al balcone: "svenimenti" in strada, questa roba di primo mattino

Belen Rodriguez è molto attiva su Instagram, come si può facilmente notare dal numero di post pubblicati soltanto nelle ultime 24 ore. Ad attirare l’attenzione dei suoi follower è stata soprattutto la carrellata di scatti sensuali realizzati su un balcone alle 8 del mattino. Un “buongiorno” diverso dal solito, in cui la showgirl argentina si è mostrata in tutta la sua sensualità e avvenenza.

Con addosso solo il reggiseno e dei pantaloncini, Belen si è fatta scattare delle foto appoggiata alla ringhiera e non solo. Ovviamente i suoi fan hanno gradito molto, come non potrebbero dinanzi a cotanta bellezza. Dal punto di vista della vita privata, per la Rodriguez il momento è invece molto particolare. Acclarata la rottura con Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Mari, secondo il settimanale Chi la showgirl argentina avrebbe trascorso il Natale con l’ex marito Stefano De Martino. Nessun ritorno di fiamma, ma normali rapporti per il bene di loro figlio Santiago.

Ma non è finita qui, perché nei giorni scorsi Belen ha incontrato anche un suo ex storico: si tratta di Marco Borriello. A testimoniare la reunion gli scatti dei paparazzi che immortalano la Rodriguez e l’ex calciatore in un ristorante milanese: Belen le ha presentato sua figlia, i due sono rimasti in buoni rapporti dopo la storia finita quindici anni fa.

