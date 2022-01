Elettra Lamborghini imprigionata, il servizio fotografico finisce in disgrazia

Francesco Fredella 06 gennaio 2022 a

Elettra Lamborghini deve fare i conti con uno shooting da incubo. Vi ricordate cosa è accaduto a Scherzi a parte? La ricca ereditiera è rimasta prigioniera, sola e al buio, durante uno shooting fotografico. Sicuramente si tratta di uno degli scherzi più divertenti. Tra l’altro la cantante, che da poco ha “sfornato” un nuovo brano, si è misurata con le gelosie della compagna del fotografo, che nello scherzo è colpito dal fisico della Lamborghini.

Con una scusa tutti i presenti escono dalla stanza ed Elettra resta sola, prigioniera. Cerca di fuggire, ma non riesce. Così cade nello sconforto. Poi, alla fine, si rende conto che si tratta di uno scherzo. Recentemente in un’intervista a Di Più la Lamborghini ha confessato come ha passato lo scorso 31 dicembre con suo marito Afrojack.

“Prima ci siamo rilassati nella vasca idromassaggio, poi ci siamo vestiti in modo elegante anche se in realtà eravamo solo io e lui e dopo cena ci siamo dedicate tantissime coccole. A mezzanotte abbiamo brindato al nuovo anno per la prima volta come marito e moglie. E poi…”, ha rivelato.

