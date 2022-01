Ulrika Jonsson, "mi spoglio nuda per mantenere i miei figli": vita stravolta, cosa fa oggi la nota presentatrice tv

06 gennaio 2022 a

a

a

Ulrika Jonsson a 54 anni è pronta a mettersi in gioco. A raccontarlo è la stessa presentatrice e modella tv svedese-britannica. "Mi spoglio nuda per mantenere i figli e sto pensando di lanciare un profilo su OnlyFans", ha confessato l'ex amante di Sven-Göran Eriksson durante l’ultimo episodio del podcast "White Wine Question Time" di Kate Thornton.

"Quanto si prende per mostrare foto di nudo su internet". Ecco chi parla: da Giordano un'impensabile testimonianza | Guarda

A mettere i bastoni tra le ruote a Ulrika, i quattro figli: Cameron di 27 anni, Bo di 21, Martha di 17 e Malcom di 13 anni. Loro, infatti, non sono sempre contenti delle scelte della madre. Eppure a lei ben poco importa: "Sto pensando di aprire un account Only Fans solo per farli arrabbiare", ha aggiunto

per poi tuonare: "Si vergognano ma devono riconoscere che questo è ciò che faccio e a loro comunque piacciono i vantaggi che ne derivano". Per questo "devono tacere".

"Sono una porca, cos'ho sulla pat***". Antonella Mosetti a luci rosse: dopo il GfVip, roba da censura | Video

La figlia Bo è quella che più la incoraggia: "Dice che è molto orgogliosa di me. Non so se è vero ma fa piacere sentirlo". E ancora: "Lei in realtà è abbastanza favorevole". Ulrika era finita sulle prime pagine dei giornali per aver rivelato dettagli piccantissimi sulla relazione con il dirigente sportivo. Rivelazioni che le avevano fatto guadagnare anche parecchi soldi.

La riconoscete? In aeroporto senza reggiseno e mutande: video osceno, finisce in disgrazia | Video, immagini forti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.