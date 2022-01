Belen Rodriguez di nuovo con lui? Con chi è stata beccata: "schiaffo" a Spinalbese e De Martino

06 gennaio 2022 a

a

a

Belen Rodriguez e Marco Boriello sono ancora buoni amici. Nonostante siano passati 15 anni dalla fine della loro storia d'amore e l'ex calciatore ora viva a Ibiza, i due sono ancora in ottimi rapporti. Lo confermano le foto di Chi. Il settimanale ha infatti pubblicato alcuni scatti che li vede insieme. Durante il pranzo in un ristorante milanese, la showgirl argentina si sarebbe accorta della presenza di Borriello qualche tavolo a fianco e così è corsa ad abbracciarlo.

Semi-nuda e sensuale, lo scatto rubato di Belen Rodriguez: uno spettacolo mozzafiato per iniziare il 2022 | Guarda

Poi la Rodriguez lo ha invitato a conoscere la piccola Luna Marì fuori, in giardino, con la tata. Nessun ritorno di fiamma tra i due, solo amicizia. Ora il dirigente sportivo è stato pizzicato dai paparazzi, tra Milano e Ibiza, insieme a Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti. Il flirt tra loro non è mai stato confermato né smentito. Certo è, invece, che tra la Rodriguez e Antonino Spinalbese non c'è più nulla.

Belen Rodriguez, un biglietto per umiliare in pubblico Antonino. Pubblica questa roba: una gogna | Guarda

I due, nonostante la crisi non sia mai stata ufficializzata, sono lontani. Diverse volte sono stati fotografati insieme alla figlia, ma alcuni rumors li vedono vivere in due case diverse, separate. A nulla, infatti, sembra servito il weekend di riconciliazione: tra la modella e l'hairstylist tutto sembra finito.

Le corna di Belen Rodriguez. Clamoroso in aeroporto, come si è fatta beccare: roba inequivocabile | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.