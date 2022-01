Chiara Ferragni, la calza della Befana? "Materiali tossici": la scoperta choc

06 gennaio 2022 a

Chiara Ferragni ha messo in guardia milioni di suoi fan su una truffa in atto. C’è qualcuno infatti che sta vendendo le calze della Befana con il volto dell’imprenditrice digitale in occasione dell’Epifania. La notizia è arrivata anche alle orecchie della diretta interessata, che ha voluto fare chiarezza in una story pubblicata su Instagram.

“Ragazzi, vedo moltissimi di voi che stanno comprando questa calza della Befana - ha dichiarato la Ferragni - ma è un fake, è un materiale non originale e vi sconsiglio di prenderla, potrebbe anche avere dei materiali tossici. Non prendetela, non è nostra”. Quindi la calza che sta girando non rientra nel merchandising dell’imprenditrice digitale, che altrimenti l’avrebbe pubblicizzata largamente in questi giorni. Questo non è il primo né sarà l’ultimo tentativo di monetizzare con il nome e il volto della Ferragni, ormai divenuta popolare e conosciuta non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Tra l’altro l’influencer è da poco tornata alla sua vita di tutti i giorni, dopo essere risultata positiva insieme a Fedez. Essendo vaccinata, la Ferragni ha superato il Covid senza alcun problema, mentre il marito è stato positivo per qualche giorno in più: hanno dovuto rinunciare ai festeggiamenti di Capodanno, che hanno trascorso da soli a casa, ma l’importante è che sia loro che i figli stiano bene.

