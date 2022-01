Striscia la notizia, ricordate la velina Lucia Galeone? Svolta radicale: come campa (e com'è) oggi

Francesco Fredella 07 gennaio 2022 a

Che fine ha fatto Lucia Galone? E' stata la velina mora di Striscia la notizia nella stagione 2004 / 2005. Ora, da un po' di tempo, è sparita dai radar della tv. Mistero. Ballava nel tg satirico al fianco di Vera Atyushkina.

Classe ’80 ha iniziato la carriera tv grazie ad alcuni concorsi di bellezza. Ad appena 17 anni arrivò al secondo posto di ‘Fotomodella dell’anno’. E poi, subito dopo, partecipò a Miss Universo 2003, dove vinse il titolo Miss Cover Girl Estetica. Ma è stata anche una delle concorrenti di Miss Italia. Il mondo della tv è sempre stato il suo "pallino": dopo l’esperienza a Striscia la notizia, diventò meteorina nel meteo del TG4 di Emilio Fede, dal 2005 al 2008. Poi è arrivato lo stop.

Lucia Galeone sicuramente ha iniziato molto presto la sua carriera. A quanto pare, però, oggi vive a Grottaglie (in provincia di Taranto). Ha 41 anni ed è mamma di due bambine. “Artista, mamma 24h e Puglia nel cuore”: così si descrive su Instagram. Il mondo della televisione sembra essersi dimenticato di lei, l'ultima volta che l'abbiamo vista è stato nel 2005: tantissimi anni fa. Dopo di che nemmeno un reality ha pensato a lei. Come mai? E' pure vero che sul tavolo di Striscia la notizia, il programma più longevo di sempre, di veline se ne sono avvicendate molte. Impossibile ricordarle tutte. Ma, per fortuna, ci sono i social a tenere viva la memoria di chi ha fatto un percorso in televisione nel passato.

