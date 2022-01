Belen Rodriguez completamente nuda a letto, la foto rubata fa il giro del mondo: vietato ai minori

07 gennaio 2022 a

Una follia ad altissimo tasso erotico, quella messa a segno da Patrizia Griffini, amica fraterna di Belen Rodriguez. Il punto è che le due si trovano in vacanza in Uruguay, un periodo pieno di gioia, tranquillità e bagni in mare.

Ma non solo. C'è spazio anche per una serie di foto davvero spinte. E sono proprio quelle che Patrizia posta sul suo profilo Instagram, scatti che ritraggono proprio Belen Rodriguez. Come? Senza veli, mentre dorme coperta solo da un lenzuolo bianco. Pose seducenti, incendiarie: a coprirle le parti intime, come detto, solo quel telo bianco. "La mia grande bellezza", scrive la Griffini a corredo delle immagini. Già, una bellezza davvero enorme. Le immagini, per inciso, sono state poi condivise dalla stessa Belen sul suo profilo Instagram.

