Britney Spears, nudo integrale (e frontale): solo le autoreggenti. Follia di Capodanno, immagini esplicite

Nuova vita per Britney Spears. Dopo essersi liberata dalla tutela legale del padre, la cantante americana si è mostrata così com'è, senza veli. La popstar ha inaugurato il nuovo anno con uno scatto completamente nuda. A corredo lo sfogo: "L'energia della donna libera non è mai stata così bella". Per lei infatti il 2021 è stato un anno importante, quello in cui è riuscita a ottenere la libertà.

Non solo, perché Britney ha voluto lasciarsi alle spalle anche quei rapporti familiari che l'hanno fatta soffrire. Primo tra tutti quello con la sorella Jamie Lynn. "Britney - ha spiegato una fonte a lei vicina a "E!" - si sente totalmente abbandonata da sua sorella. È molto ma molto arrabbiata e ferita, si sente come se sua sorella l'avesse delusa nella battaglia più importante della sua vita. Sono stati come migliori amiche per così tanti anni".

Accanto a lei ora c'è Sam Asghari. Dopo quattro anni di frequentazione la cantante e il personal trainer hanno deciso di convolare a nozze. "Le mie priorità nella vita sono rimanere umile, capire da dove vengo e dove sto andando. Voglio portare la mia carriera a un passo successivo, così come la mia relazione: non mi dispiacerebbe diventare padre", aveva commentato Asghari dimostrando di fare sul serio.

