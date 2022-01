Elisabetta Gregoraci, cavallina in bikini e nuda nella vasca: giochi proibiti in Kenya, foto da bollino rosso

07 gennaio 2022 a

Una splendida vacanza di fine anno in famiglia per Elisabetta Gregoraci. E i followers, su Instagram, apprezzano eccome. La 40enne showgirl calabrese ha passato Capodanno a Malindi, in Kenya, insieme al figlio Nathan Falco e all'ex marito Flavio Briatore. Una reunion all'insegna degli affetti, non certo del gossip visto che l'ex concorrente del Grande Fratello Vip continua a smentire a chiare lettere qualsiasi tentazione di "ritorno di fiamma" con il manager piemontese.

E così, nelle sue Instagram Stories, è un trionfo di sorrisi, coccole e giochi d'acqua con il figlio. Agli occhi dei fan però non può sfuggire la forma fisica pazzesca di "Ely", esaltata da bikini striminziti, dai colori splendidi dell'Africa e da qualche posa tra il malandrino e lo sbarazzino. Ad esempio, la foto in vasca da bagno, durante un dolcissimo bagno in solitaria, circondata da (finte) bolle di sapone e coperta solamente dalla posizione strategica delle mani, con lo stacco di coscia esibito in tutta la sua sensuale prepotenza.

La cuffia d'ordinanza in testa (un po' vintage) e la linguaccia esibita all'obiettivo dello smartphone fanno il resto: non è una vacanza da dive, ma da mamme e donne felici sicuramente sì. "Noi" e "Complicità e amore", scrive a corredo delle foto con il figlio: come darle torto.

