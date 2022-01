Chiara Ferragni si mette letteralmente a nudo, capezzoli in libertà: la più spinta delle fotografie

08 gennaio 2022 a

a

a

"Night in Crans Montana", l'esclusiva località in Svizzera, nel Canton Vallese. E la "notte in Crans Montana" è quella di Chiara Ferragni, che guarita dal Covid e insieme al maritino Fedez si concede qualche giorno di relax nel lusso. Ovviamente, il racconto delle ferie viaggia sul profilo Instagram della meravigliosa influencer. E le ultime foto sono... da censura.

La calza della Befana con la sua foto? "Materiali tossici". Choc per la Ferragni: una pericolosa scoperta al supermercato

Eccola infatti mentre si prepara alla sua "night". E così Chiara Ferragni si mostra in una tripletta di fotografie, quelle che potete vedere qui sotto, ad altissimo tasso erotico. Pantalone nero ma soprattutto una peculiare maglia a rete, del tutto trasparente. E del reggiseno non vi è assolutamente traccia: capezzoli in libertà per un'imperiale Chiara Ferragni. Senza censura in tutte e tre le fotografie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.