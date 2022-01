Elettra Lamborghini, "quando mi vedete potete inginocchiarvi o inchinarvi": spietata, chi vuole ai suoi piedi

08 gennaio 2022 a

a

a

Elettra Lamborghini si dimostra sempre attenta alle norme anti-Covid e, ironizzando, lancia un appello ai tanti ammiratori. "Per motivi di prevenzione non accetto baci o saluti con la mano. Potete inginocchiarvi o inchinarvi quando mi vedete", è il messaggio arrivato su Instagram al quale si aggiunge una serie di faccine sorridenti. La cantante, infatti, ha sempre chiesto ai fan il massimo rispetto delle regole vigenti.

Tutina attillatissima? Dettagli da censura (e molto intimi): Elettra Lamborghini, follia da bollino rosso | Video

D'altronde lei stessa se l'è vista brutta. La Lamborghini mesi fa ha ammesso di aver contratto il virus: "Purtroppo c'è poco da fare. Sono anche stata molto attenta…Anche troppo. L'ho preso. Non posso farci niente - era stato il lungo sfogo arrivato sui social - Comunque ringrazio il Signore perché io sto veramente bene. C'è gente che purtroppo è finita in ospedale. Io invece sono qua che, potete notare, sono piena di fazzoletti. Al massimo mi moccica il naso. Ogni tanto caccio un po' di tosse. Però sto benissimo, come potete notare!".

Malizia davanti all'albero di Natale, un lato B che pare disegnato: Elettra Lamborghini lo svela così | Guarda

Non solo, perché l'ereditiera non ha mai smesso di invitare tutti a mettere la mascherina "perché se no poi prendiamo il Covid, vi prego! Non ne usciamo più!". E ancora: "Quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo… io personalmente appena l'ho saputo ho pianto tutto il giorno". Per questo è dunque meglio evitare baci e abbracci, mantenendo sempre la distanza di sicurezza.

Elettra Lamborghini, l'attacco di panico: imprigionata, il servizio fotografico finisce in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.