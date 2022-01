Belen Rodriguez umilia il fesso: "E invece il tuo cervello?", ko tecnico

08 gennaio 2022 a

Belen Rodriguez si è presa qualche giorno di pausa ed è volata in Uruguay assieme all'amica Patrizia Griffini. La showgirl ha lasciato a casa anche i figli Santiago, che è con papà Stefano De Martino, e Luna Marì, che si trova con il padre Antonino Spinalbese. Insomma, i due sono in buonissime mani, peccato però che qualcuno osi criticare. La modella argentina pubblica sempre scatti e video che la ritraggono insieme all'amica ed è sotto uno di questi che è arrivato un biasimo che ha fatto perdere le staffe alla diretta interessata.

"Buonasera a te. Ma dimmi, il bambino (che in realtà è bambina, ndr) appena nato dove sta?". Immediata la replica di Belen che non ci ha più visto: "E invece il tuo cervello?". Luna Marì, nata a luglio, è infatti con il padre a La Spezia dopo che la mamma le è stata sempre accanto. A raccontarlo le numerose foto che la vedono in compagnia della figlia.

Sempre con lei e Santiago la showgirl ha passato il Natale. Anche se il magazine Chi è pronto a giurare ci fosse anche De Martino. Da qui il gossip su un possibile ritorno di fiamma: l'ennesimo in seguito alla fine del matrimonio, alla riconciliazione e alla nuova rottura.

