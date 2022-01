Fedez ridicolizzato da Chiara Ferragni: "Liberissimo". Occhio al dettaglio: in questa foto...

08 gennaio 2022 a

a

a

Chi vince tra moglie e marito? Risposta scontata: quasi sempre la prima. E quanto accaduto in casa di Chiara Ferragni e Fedez non fa eccezione. Infatti, l'influencer ha convinto il rapper a fare le valigie e a fare un weekend in Svizzera, tra montagne, neve e chalet. Peccato che Fedez non ne avesse intenzione, e ha scelto di raccontare tutto, ovviamente sui social.

Chiara Ferragni si mette letteralmente a nudo, capezzoli in libertà: la più spinta delle fotografie | Guarda

Il racconto del rapper inizia qualche tempo fa nelle stories di Ig, quando la Ferragni, durante le feste in quarantena, programmava il weekend. Ma Fedez, appunto, non voleva. E in una story ecco che Chiara, stizzita, lo riprende: "Mi stai tormentando per il weekend? Non venire se non vuoi. Anzi... non venire! Liberissimo!".

"Sangue ovunque". Incidente per Fedez sulla neve: le foto sconvolgenti, il rapper quasi irriconoscibile | Guarda

Ma alla fine, come detto, ha vinto lei. In un seguente post, infatti, lo stesso Fedez condivide la foto della sua sconfitta: eccolo con volto corrucciato e strategicamente coperto con occhiali da sole, assieme alla moglie davanti a una valigia pronta per partire. In calce, il commento ironico "liberissimo". Dunque, partenza per la Svizzera, dove la coppia ha alloggiato in uno chalet di lusso. Insieme ai Ferragnez anche l'inseparabile amico di Fedez, Luis Sal, il tutto ancora una volta raccontato nelle stories.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.