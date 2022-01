Arisa, "prima di dormire": incendiario primo piano sulle generosissime forme, l'ultima provocazione

08 gennaio 2022 a

Anno nuovo... vita vecchia, almeno per Arisa, la cantante e vincitrice di Ballando con le Stelle che come è noto, da qualche tempo (dallo scorso anno, per la precisione) ha riscoperto la sua bellezza e la sua sensualità. E Rosalba Pippa, questo il nome all'anagrafe dell'artista, quella bellezza e quella sensualità ha deciso di sfoggiarle. Per esempio, su Instagram.

E l'ultima foto, postata una manciata di ore fa, sta lì a dimostrarlo. "Io voglio imparare ad amare. Ultimo pensiero prima di dormire", scrive poco prima di coricarsi Arisa, il tutto a corredo dello scatto. Ed ecco dunque un primissimo piano della biondissima Arisa, ancora truccatissima nonostante il sonno imminente. E la cantante si mostra vestita con quello che sembra un reggiseno nero, una fotografia che concede ampio spazio a una "visuale" un poco proibita sulle generosissime forme di Arisa.

