Belen Rodriguez, perizoma e foto di schiena: la perfezione del lato B, una foto mostruosa

09 gennaio 2022 a

a

a

Vacanze al caldo per Belen Rodriguez, che si sta concedendo un periodo di pausa in Uruguay, senza Antonino Spinalbese, dal quale sembra sempre più lontana. E nel frattempo fioccano le indiscrezioni: l'argentina ha una storia con Ezequiel Lavezzi? Quest'ultimo, fidanzato, ha tagliato corto con un finissimo "non rompete i cog***".

Belen Rodriguez completamente nuda a letto, la foto rubata fa il giro del mondo: vietato ai minori | Guarda

Ma qui, non si parla di Lavezzi. Bensì, si parla dell'ultima foto postata da Belen direttamente dalle spiagge del Sudamerica. Foto che definire incendiaria è poco. Eccola in bikini e con capelli sbarazzini, resi mossi dall'umidità. Ma soprattutto eccola con un perizoma azzurro, che Belen, maliziosissima, sfoggia proprio in favore dell'obiettivo della macchina fotografica. Ovvero, la perfezione di un lato B che Belen Rodriguez non esita mai a mostrare...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.