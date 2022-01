Pfizer, la camicia del colosso farmaceutico: la foto che fa impazzire i complottisti

09 gennaio 2022 a

Un fotomontaggio, ironico, che manderà in visibilio complottisti e complottardi di mezzo mondo, da Alessandro Meluzzi a Diego Fusaro, passando per Gianluigi Paragone, Ugo Mattei, Carlo Freccero e chi più ne ha più ne metta. Un fotomontaggio, ironico, che strapperà una risata anche a chi ai complotti non ci crede (e che dei complottisti se la ride con gusto).

Di quale complotto parliamo? Ovvio: quello del vaccino, del siero anti-Covid, del "cartello farmaceutico", di Big Pharma e di Bill Gates (sempre al centro dei pensieri di Meluzzi e delle farneticanti teorie rilanciate sui social senza soluzione di continuità).

Dopo le doverose premesse, eccoci al fotomontaggio. Titolo: "Camicie Pfizer", con logo del celebre colosso farmaceutico. Svolgimento: una normale camicia grigia con apposito sportellino con due bottoni sul braccio sinistro. Insomma, una sorta di oblò per rendere più agevoli le operazioni di inoculazione . La prima, seconda, booster, quarta, quinta dose e via all'infinito o quasi. E chissà, forse i complottisti del siero credono che questa peculiare camicia ultra-vax esista davvero...

