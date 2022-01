Charlene di Monaco, situazione disperata: "Quanto è stato speso per le cure", la cifra-choc che la dice lunga

10 gennaio 2022 a

Su Charlene di Monaco continuano ad uscire notizie sulle sue reali condizioni di salute che hanno scatenato la furia di Alberto. La Principessa - secondo le ultime indiscrezioni - sarebbe ancora in uno stato di profonda tristezza al limite della depressione, nonostante siano stati spesi più di 100mila euro per le sue cure.

La principessa è ancora ricoverata in una clinica di Zurigo dallo scorso novembre. E' tornata a casa dopo mesi di assenza, causati da una infezione a gola, naso e orecchie che l’ha bloccata in Sudafrica per mesi. Al suo rientro si trovava in uno stato di grande stanchezza fisica e psichica che l'ha portata al ricovero.

Secondo il magazine Ici Paris, Charlene di Monaco sta ricevendo cure adeguate che pare siano costate per ora oltre 100mila euro. Alberto ha anche affittato una villa vicino alla clinica, dove ha trascorso alcuni giorni insieme ai figli, Jacques e Gabriella, dopo Natale. "Charlene di Monaco sembra aver perso interesse per la vita. Sembra triste e indebolita. Nessuno sa quali siano le cause della sua tristezza”, scrive il tabloid. I gemelli della coppia, che hanno festeggiato il compleanno senza la madre, stanno diventando i protagonisti del Principato. Il padre li sta coinvolgendo sempre più nei doveri pubblici e questo fa sì che l’attenzione dei media si concentri più su di loro che sull’assenza di Charlene.

