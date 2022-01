Elettra Lamborghini, "vi auguro tanta fi***": follia da bollino rosso, la dedica con seno che esplode

10 gennaio 2022 a

Incorreggibile Elettra Lamborghini. La cantante ed ereditiera torna a dare spettacolo su Instagram. Il tutto con il "primo post del 2022", così come lei scrive sul suo profilo a corredo dell'immagine. E dunque eccola, la mitica Elettra, una foto vista-mare, probabilmente di repertorio, in cui con sguardo serio si mostra fasciata in un costume rosso che fatica e non poco a contenere le sue esplosive forme.

Ma non solo l'immagine assai spinta e maliziosa. Di spinto e malizioso c'è anche il resto del suo commento: "Questa non è una foto, è un augurio che abbiate tanta fi*** nel vostro anno nuovo. Certo se è come me ancora meglio. Con amore", conclude Elettra Lamborghini in un post che è un diluvio di emoticon con faccina che ride a crepapello, cuoricini e chi più ne ha più ne metta.

