Belen Rodriguez, "come li hanno beccati in spiaggia". Gossip-terremoto, fuori il nome del super-vip

Da quando è tornata single per la fine della relazione con Antonino Spinalbese, il gossip è tornato a riaccendersi su Belen Rodriguez. Dopo che nelle scorse settimane aveva incontrato Marco Borriello, uno dei suoi ex storici a cui ha fatto conoscere la piccola Luna Marì, adesso stanno circolando delle indiscrezioni su un altro ex calciatore. Si tratta di Ezequiel Lavezzi, che già nel 2019 era stato accostato alla showgirl argentina.

Quest’ultima si trova in Uruguay insieme alla sua amica Patrizia Griffini: un viaggio-vacanza, che Belen ha probabilmente voluto fare per rilassarsi dopo aver trascorso settimane difficili, soprattutto dal punto di vista emotivo e sentimentale. Negli ultimi giorni si è fatto sempre più insistente il gossip sulla Rodriguez e Lavezzi, dato che pure l’ex calciatore è in vacanza sulle stesse spiagge frequentate dalla showgirl argentina. Lei ha preferito non commentare il gossip, lui invece è andato su tutte le furie.

“Non mi rompete i cogl***, io sono felicemente fidanzato”, ha sbottato l’ex calciatore del Napoli. Si narra che i due in passato abbiano avuto una love story segreta, mai smentita da entrambi, ma adesso il Pocho sarebbe fidanzato con Natalia Borges. La coppia in realtà è reduce da diversi momenti di maretta, ma da inizio dicembre 2021 sembra essere tornata felice.

