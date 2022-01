Valentina Ferragni a tavola, là sotto... Tutto sbottonato, come beccano la sorellina di Chiara

11 gennaio 2022 a

Valentina Ferragni ha pubblicato uno scatto che ha riscosso grandissimo successo su Instagram. Stavolta la foto in questione non ha niente a che fare con pose sexy, promozioni varie, ma è una sorta di “messaggio per il sociale”, che tra l’altro non rappresenta una novità per la sorella di Chiara Ferragni. Valentina ha infatti condiviso con i suoi follower uno scatto in cui si mostra con i jeans sbottonati a tavola.

“Normalizzare le cose comuni quando hai bisogno di slacciare i jeans dopo una cena pesante ma deliziosa. Ricordate: nessun rimorso”, è il messaggio che ha voluto trasmettere la Ferragni nella didascalia che accompagna la foto. Con un po’ di ironia Valentina ha quindi lanciato l’ennesimo messaggio di body positivity, tratto che la rende decisamente distinguibile sui social e non solo “la sorella di”.

“Sei una di noi”, si legge tra i tantissimi commenti ricevuti dalla Ferragni sotto al post in questione. E dire che c’è ancora qualche idiota che la prende in giro per le forme morbide… Ma Valentina giustamente se ne frega e continua a trasmettere messaggi positivi: lo scatto è arrivato da un hotel di Courmayeur, dove ha trascorso il fine settimana insieme al fidanzato Luca Vezil.

