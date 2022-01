Oggi è un altro giorno, rovinosa lite tra Al Bano Carrisi e la figlia Romina: "Non mi capisci", "Te ne sei andata". Gelo in studio

12 gennaio 2022 a

a

a

Scontro in diretta da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai tre tra Albano Carrisi e Romina junior. Ad un certo punto infatti la figlia sbotta: "Non credo di essere mai stata capita da te". "Secondo me sbagli, tu sei andata via per sette anni in America. Un figlio deve anche ascoltare il padre", ribatte il cantante in evidente imbarazzo: "Il destino è stato carogna nei nostri confronti", sottolinea Al Bano. "Ci sono stati degli eventi che non hanno reso la tua infanzia fantastica. Abbiamo avuto delle vicissitudini che non avrei mai voluto vivere. Poi sei andata in America…".

Valentina Ferragni a tavola, là sotto... Tutto sbottonato, come beccano la sorellina di Chiara | Guarda

"Dopo sono andata via…", precisa la figlia di Albano e Romina, che ha 34 anni. "Amore mio, dimmi tu cosa devo dire", risponde quindi stizzito Carrisi. La tensione è alle stelle in studio e la conduttrice Serena Bortone per stemperarla invita padre e figlia a cantare Nostalgia canaglia, una delle hit di Albano e Romina.

"I bocc***i a pelle da una neg***a". Covid, Cruciani e Parenzo sconvolti, Tutto in diretta: Mauro da Mantova chi?

Del resto il rapporto tra Albano e la figlia Romina non è stato sempre dei migliori: qualche tempo fa la giovane Carrisi ha rivelato che per tre mesi ha smesso di parlare col padre. La partecipazione del cantante a Ballando con le Stelle ha in seguito riavvicinato i due. Ma evidentemente padre e figlia devono ancora risolvere qualche problema.

"Come li hanno beccati in spiaggia". Gossip-terremoto su Belen Rodriguez: fuori il nome super-vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.